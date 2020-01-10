 
 
Январь 10th, 2020

Польский Сейм принял резолюцию, которой уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны

© Фото с сайта sejm.gov.pl
Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвинила российские власти в «манипулировании историей». Об этом, как сообщает РБК, сообщила пресс-служба Сейма.
Согласно документу, СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
В резолюции утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда, как передает «Польское радио», подчеркнул, что Варшава продолжит бороться за свою историю и не позволит «лгать и искажать» историю.

Category: Новости, Россия ﻿
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