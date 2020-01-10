Польский Сейм принял резолюцию, которой уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны

Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвинила российские власти в «манипулировании историей». Об этом, как сообщает РБК , сообщила пресс-служба Сейма.

Согласно документу, СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

В резолюции утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда, как передает «Польское радио», подчеркнул, что Варшава продолжит бороться за свою историю и не позволит «лгать и искажать» историю.