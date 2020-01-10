Январь 10th, 2020

Немецкие ученые создали цемент из растений





Немецкие ученые в кооперации с коллегами из Нигерии создали цемент из растений.

Для производства цемента исследователи применили кожицу растения маниок, которую обжигают при соблюдении специального температурного режима, пишет Zeitung Aussiedlerbote.



«Из пепла, получаемого от сжигания растений мы разрабатываем продукт, который по своим свойствам похож на цемент. Его можно использовать как соединительное вещество вместо классического цемента», — рассказывает инженер-строитель Федерального института исследований и испытаний материалов (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung — BAM) Вольфрам Шмидт.



Также хорошо зарекомендовали себя строительные материалы из отходов производства риса и другого растительного сырья. Это не только один из вариантов переработки органических отходов, но и экономия средств, поскольку с использованием таких материалов производство цемента становится дешевле. К тому же такой строительный материал более прочный и служит дольше.



Первое здание из бетона из маниоки построят уже в следующем году. Это будет часть кампуса университета Лагоса (Нигерия).