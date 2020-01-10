Январь 10th, 2020

Меган Маркл и принц Гарри откажутся от королевских титулов

8 января герцоги Сассекском шокировали общество неожиданным решением оставить королевские обязанности и отмежеваться от семьи. Букингемский дворец сразу прокомментировал заявление Меган Маркл и принца Гарри. Теперь же стало известно, сколько денег члены королевской семьи потеряют после окончательного принятия решения. Ведь бывшая актриса с мужем перестанут жить за счет налогов британцев.

Издание Daily Mail подсчитало сумму, которой могут лишиться герцоги Сассекские после отделения от королевской семьи. Сейчас супруги получает прибыль из нескольких источников, один из которых — суверенный грант, который приносит около 2 млн фунтов стерлингов и направлен на покрытие расходов на выполнение официальных обязанностей. После отказа от титулов, герцоги не смогут получать эти деньги.

Также сообщается, что 95% расходов покрывал отец принца Гарри — принц Чарльз. В прошлом году сын британской королевы выплатил своим сыновьям 4900000 фунтов стерлингов, половину которых получил принц Гарри.

После того, как герцоги станут финансово независимыми, они смогут продавать товары под своим королевским брендом Sussex. Сегодня принцу Гарри и Меган Маркл удалось заработать около 30 млн фунтов стерлингов на продаже футболок, книг и журналов.