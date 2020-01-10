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Январь 10th, 2020
Леонардо Ди Каприо спас в океане француза
Яхта Леонардо Ди Каприо приняла участие в спасательной операции в Карибском море, в результате которой удалось спасти 24-летнего француза, упавшего с круизного лайнера и пробывшего в воде 11 часов. Об этом сообщает Daily Mail
По данным издания, инцидент случился 30 декабря прошлого года. Звезда Голливуда со своей подругой Камилой Морроне отправился в плаванье к острову Сен-Бартелеми. Капитан яхты, на которой путешествовала пара, получил сигнал о человеке за бортом, и актёр велел изменить курс, чтобы найти его
В итоге мужчину обнаружили в море обезвоженным незадолго до наступления темноты. Издание отмечает, что корабль Ди Каприо был единственным, кто откликнулся на просьбу о помощи. Капитан назвал спасение мужчины «шансом один на миллиард»
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