 
 
Январь 10th, 2020

Леонардо Ди Каприо спас в океане француза

Яхта Леонардо Ди Каприо приняла участие в спасательной операции в Карибском море, в результате которой удалось спасти 24-летнего француза, упавшего с круизного лайнера и пробывшего в воде 11 часов. Об этом сообщает Daily Mail

По данным издания, инцидент случился 30 декабря прошлого года. Звезда Голливуда со своей подругой Камилой Морроне отправился в плаванье к острову Сен-Бартелеми. Капитан яхты, на которой путешествовала пара, получил сигнал о человеке за бортом, и актёр велел изменить курс, чтобы найти его

В итоге мужчину обнаружили в море обезвоженным незадолго до наступления темноты. Издание отмечает, что корабль Ди Каприо был единственным, кто откликнулся на просьбу о помощи. Капитан назвал спасение мужчины «шансом один на миллиард»

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Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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