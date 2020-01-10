Королева Елизавета II провела экстренную встречу, чтобы найти подходящие роли для Меган Маркл

Королева Елизавета II

Решение любимого внука Елизаветы II принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия ее не просто шокировало, но и обескуражило и расстроило. Однако, быстро придя в себя, королева решила действовать. Отворачиваться от внука, который даже не посоветовался с ней, прежде чем сделать публичное заявление, она не стала и решила ему помочь. Как сообщает BBC со ссылкой на своего королевского корреспондента Николаса Уитчелла, Елизавета II обсудила ситуацию с принцами Чарльзом и Уильямом и провела экстренное совещание.

Королева встретилась с четырьмя королевскими дворами — Букингемским и Кенсингтонским дворцами, Кларенс-хаусом и командой Сассекса и поручила им придумать реальную будущую роль для герцогов Сассекских в течение нескольких дней, а не недель,

— сообщила королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш.

Меган Маркл и королева Елизавета II

Дворец уже приступил к разработке плана, который поможет Меган и Гарри реализовать задуманное в течение ближайшего времени.

Они хотят попробовать заняться чем-то другим, и семья полна решимости помочь им сделать все возможное,

— говорят инсайдеры.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри также заявили, что теперь будут жить на два дома: в Великобритании и Северной Америке, и сказали, что хотят стать финансово независимыми. Сейчас герцогиня вернулась в Канаду к своему восьмимесячному сыну, который был с няней. А принц Гарри остался в Лондоне, чтобы урегулировать все вопросы.