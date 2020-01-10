Январь 10th, 2020

Конгресс запретил Трампу атаковать Иран без его санкции

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. В Белом доме уже назвали это ошибкой.

Данная резолюция предписывает Трампу прекратить военные действия с Ираном. Силу можно применять только по специальному разрешению Конгресса, или если США столкнутся с «неминуемым вооруженным нападением». Также президенту не запрещается использовать силу против исламистской террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее сторонников. Но он должен будет объяснять Конгрессу причины применения силовых мер и доказывать их необходимость.

Конгрессмены всерьез опасаются, что Трамп начнет военные действия против Ирана, не посоветовавшись с Конгрессом. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, у американского президента «нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе». Заявление спикера опубликовано на ее официальном сайте.

Документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.