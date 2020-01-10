 
 
Январь 10th, 2020

Канадские и британские премьер-министры заявили, что украинский самолет сбила иранская ракета



Если до этого версию с иранской ракетой муссировали не совсем официально, хотя и с привлечением экспертов, в настоящий момент дело принимает серьезный оборот.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что по данным канадской разведки самолет МАУ был сбит ракетой класса «земля-воздух». «Возможно, это было непреднамеренно», — сказал Трюдо CNN.

Из серьезных изданий первыми версию о ракете опубликовал Newsweek 9 января. Очевидцы сняли предполагаемый удар российской ракеты ПВО «Тор» по самолету и опубликовали видео в социальных сетях.

Британский премьер Борис Джонсон через несколько часов после Трюдо также сделал заявление: «В настоящее время существует масса данных, что украинский самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Необходимо честное расследование».

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил на все эти обвинения: «С технической точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет. Такие слухи нелогичны».

https://news.israelinfo.co.il/world/83974

Tags: , | Category: Новости, Украина ﻿
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