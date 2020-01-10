Январь 10th, 2020

Израиль освобождает из тюрем двух граждан Сирии





Канцелярия премьер-министра объявила в четверг вечером об освобождении двух сирийских граждан «в качестве жеста доброй воли после возвращения останков Захарии Баумеля».



Управление тюрем сообщает, что ночью и утром выходят на свободу два жителя Мадждаль-Шамса, освобождения которых добивалось правительство Асада. В СМИ высказываются предположения, что это связано с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина и, возможно, даже с делом Наамы Иссахар — в Израиле надеются, что Путин сделает Израилю «подарок» и вернет Нааму.



В полночь из тюрьмы Хермон выйдет 26-летний Амаль Абу Салах, приговоренный к 7.5 годам тюрьмы за участие в «линче» над раненым сирийским повстанцем, переправленным на лечение в Израиль силами ЦАХАЛа. Второй заключенный выйдет утром из тюрьмы Кциот — это 41-летний Сидки аль-Макт, осужденный за шпионаж в пользу Сирии.



Весной правительство Асада сообщило семьям двух заключенных друзов из Мадждаль-Шамса, что их близкие скоро получат свободу. Однако в итоге и аль-Макт, и Абу Салах остались за решеткой, а в Сирию вернули двух других сирийских заключенных — контрабандиста наркотиков и активиста ФАТХ, осужденного за проникновение на базу ЦАХАЛа с целью совершить теракт.



Сидки аль-Макт, сын шейха из Мадждаль-Шамса, был дважды осужден за шпионаж в пользу Сирии и отсидел в израильских тюрьмах более тридцати лет. Как и все голанские друзы, аль-Макт сохранил сирийское гражданство. После того, как израильский суд во второй раз приговорил его к 11 годам заключения за передачу Сирии и «Хизбалле» фотографий эвакуации раненых сирийских повстанцев силами ЦАХАЛа, правительство Асада объявило аль-Макта «главным сирийским заключенным» в Израиле и «борцом», сохраняющим «верность сирийской родине».



В конце ноября Клуб палестинских заключенных сообщил, что российский военный атташе в Израиле посетил аль-Макта в тюрьме и предложил ему вернуться в Дамаск, но аль-Макт отказался от освобождения на таких условиях и заявил, что вернется только в родной Мадждаль-Шамс.



https://news.israelinfo.co.il/politics/83973