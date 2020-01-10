Иран: удары по базам в Ираке не были направлены против американских солдат

Целью иранских ракетных ударов по американским целям в Ираке было не убийство американских солдат, а нанесение ущерба американской «военной машине», и эти удары являются началом серии атак в масштабах всего региона, заявило государственное телевидение Ирана.

Амирали Гаджизаде, возглавляющий аэрокосмические войска Корпуса стражей исламской революции, также заявил, что «адекватным возмездием» за убийство американскими военными генерала Кассема Сулеймани должно было бы стать изгнание вооруженных сил США с Ближнего Востока.

По словам Гаджизаде, в распоряжении Ирана имеются сотни ракет в состоянии боевой готовности и, осуществляя ракетный обстрел в среду, иранские военные осуществили кибератаки для отключения электронных навигационных систем американских военных самолетов и беспилотников.