Boeing опубликовал переписку своих сотрудников по поводу самолета 737 MAX

Компания Boeing опубликовала в четверг сотни сообщений, отправленных друг другу сотрудниками авиаразработчика по поводу самолета модели Boeing 737 MAX. Опубликованные сообщения заставляют задаться вопросами о качестве разработки авиасимуляторов Boeing.

В апреле 2017 года двое сотрудников Boeing общались друг с другом в мессенджере, жалуясь на качество компьютерной системы, управляющей полетом MAX. «Этот самолет сконструирован клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны», — написал один из сотрудников Boeing, чье имя не раскрывается.

Одно из сообщений, датированное ноябрем 2015 года, проливает свет на лоббистские методы, к которым Boeing прибегал при появлении требований со стороны регуляторов. Сотрудник компании отмечает, что регулирующие органы, вероятно, потребуют разработки симулятора, который будет использоваться во время отработки определенного типа аварийных ситуаций, возникающих в кабине самолета.

«Мы будем очень сильно этому противостоять, и нам, скорее всего, понадобится поддержка на самых высоких уровнях, когда настанет время для окончательной договоренности», — написал сотрудник компании.

Представители Boeing заявили, что переписка «поднимает вопросы» о коммуникациях компании с Федеральным агентством гражданской авиации в связи с процессом утверждения симуляторов полета. Компания называет эту переписку «абсолютно неприемлемой», утверждая, что Boeing стремится к прозрачности в своих отношениях с регулирующим ведомством.

Переписка «не отражает компанию, которой мы являемся, и которой мы должны быть», добавили представители Boeing.

Полная версия текстовых сообщений без купюр была передана компанией в Конгресс и в Федеральное агентство гражданской авиации в декабре прошлого года.