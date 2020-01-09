Январь 9th, 2020

Зеленский вернулся в Украину на московском самолете, который прибыл вместе с Медведчуком

Зеленский вернулся в Украину на самолете, который прибыл из Москвы. Об этом рассказали расследователи «Схем». По словам журналистов, стоимость поездки в Оман президента Зеленского просто зашкаливает. Но мало того, самолет, которым эвакуировали Владимира Зеленского в Украину, прилетел из Москвы. Вместе с ним прилетел Медведчук.

Съемочная группа «Схем» зафиксировала «Mercedes-Benz Vito», который подъехал к чартерного самолета после чего уехал на Банковую. Через 15 минут авто въехало на территорию Офиса. После чего на этаже, где находится кабинет Зеленского, включили свет.

«Мы проверили данные прибытия самолета в аэропорт Жуляны, и определили что рейсом из Маската в 2:37 ночи прибыл самолет Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, с хвостовым номером 9H-VJN. Стоимость аренды такого чартера может составлять от 8.5 до 10 тыс долларов США в час. Только за чистое время перелета из Маската в Киев длиной 7.5 часов, Зеленский должен был заплатить от 63 000 до 75 000 долларов. Очень надеемся, что деньги были из его собственного кармана. В противном случае, это либо коррупция, или расточительное использование бюджетных средств.

Интересная деталь — этот самый чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат из Москвы практически одновременно с таинственным полетом самолета Медведчука, который также был в Маскате в то время, а именно 7 января вечером.

Из-за этого становится очевидным, что этот чартер для Зеленского был заказан еще до катастрофы боинга МАУ в Тегеране. Однако вместо того, чтобы после известия о трагедии сразу улететь из Омана еще Утром 8 января (на тот момент самолет уже был на месте, и имел несколько часов на подготовку для полета), Зеленский чего-то ждал. Наша версия — он ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы на том же самолете Bombardier (9H-VJN), который затем повез Зеленского в Киев.» — рассказали журналисты.

http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99106/Zelenskyj_povernuvsa_z_Omanu_na_biznesdzheti_Vartist