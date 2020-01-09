Январь 9th, 2020

«В нефти по $100 не заинтересован никто»: ОПЕК исключила сбои поставок из-за Ирана

ОПЕК не ожидает перебоев с поставками на мировой рынок нефти в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и рассчитывает, что дальнейшей эскалации конфликта в регионе удастся избежать. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, слова которого передает Bloomberg.







Пока котировки нефти Brent на фоне конфликта растут и находятся на уровне около $70 за баррель.



«Мы надеемся, что мудрость с обеих сторон возобладает и конфликт удастся уладить», — считает Мазруи. «Рынок сейчас хорошо снабжен и мы не прогнозируем каких-либо перебоев в поставками, только если ситуация не дойдет до катастрофической, чего мы тоже не ожидаем», — сказал он. Мазруи подчеркнул, что не видит рисков блокирования поставок через Ормузский пролив. По словам министра, никто не заинтересован в том, чтобы нефть подорожала до уровня $100 за баррель.



Он также сообщил, что участники формата ОПЕК+ не планируют собираться на внеочередную встречу из-за ситуации с Ираном и США.



Нефтедобывающие объекты в Ираке не пострадали, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, передает Финанс.