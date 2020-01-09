В Израиле появится лазерное противоракетное оружие (видео)

Бывший глава Управления НИОКР МО и АОИ (МАФАТ) генерал-майор (рез.) Ицхак Бен-Исраэль сообщил, что в конце 2017 г. был достигнут технологический прорыв, который позволит Израилю получить систему лазерных ПРО в течение одного года. И вот прошёл год (точнее, 13 месяцев) и вчера, 08.01.20, МО Израиля официально заявило, что Израиль имеет проверенную технологию перехвата ракет с помощью высокоэнергетического лазера.

Указанный выше технологический прорыв связан с точностью наведения лазерного луча. Используя некую новую технологию, удалось сфокусировать и стабилизировать лазерный луч на цели на большой дальности, включая преодоление различных атмосферных помех. Точный тип лазера не указан, сказано лишь, что речь идёт о твердотельном лазере с электрическим источником энергии. Мощность – десятки кВт, постепенно её планируют поднять до 100 кВт.

Через пол года должно быть проведено полноценное испытание системы («Нисуй Маарехет») на полигоне Шедма на юге страны. Разработкой системы занимаются «Рафаэль» и «Эльбит Маарахот». Позднее, к концу года, первые прототипы системы будут размещены вблизи границы с Сектором Газа, для полевых испытаний.

МАФАТ планирует параллельный запуск разработки (силами тех же компаний, «Рафаэль» и «Эльбит») 3 различных систем, базирующихся на данной технологии (см. визуализацию на ролике ниже):

Возимая система ПВО/ПРО – для дополнения системы ПРО «Железный купол» (ЖК). Система будет защищать районы, попадающие в мёртвую зону ЖК (4.5-5 км) и в первую очередь бороться с миномётными минами. А также, с такими угрозами, как мультикоптеры и БПЛА. По возможности, она будет перехватывать и ракеты, экономя боезапас ЖК.

Самоходная система ПВО/ПРО для защиты маневренных частей СВО в наступлении. Система может быть установлена на различных платформах (на визуализации показаны грузовик, БТР «Эйтан» и БТР «Намер») и будет защищать подразделения от миномётного огня, ПТУР, мультикоптеров и др. угроз.

Авиационная система (на визуализации показана на базе БПЛА) для поражения БР после старта (над облаками), БР на земле (в процессе подготовки к старту), БПЛА и мультикоптеров противника и др. угроз.

В разработку уже вложены около 100 млн шекелей. На выпуск достаточного количества серийных систем (первого варианта, ПВО/ПРО) потребуется несколько сот млн шекелей. Зато далее стоимость каждого «выстрела» составит несколько десятков шекелей.

Пока разработчикам удалось создать на цели лазерное пятно площадью 1 кв. см на дальности в несколько км и 2 кв. см на дальности 10 км. Лазер не видим, ни днём, ни ночью, т.е. не демаскирует носитель во время «стрельбы». В отличии от ЖК, система будет полностью автономной.



Бригадный генерал Янив Ротем, глава отдела разработок (МОП) в составе МАФАТ.