Январь 9th, 2020

В аэропорту Тель-Авива у Boeing 737 перед взлётом загорелся двигатель

Самолет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из Бен-Гуриона в Кигали, столицу Руанды, задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным радиостанции «Решет бет», у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом, передает израильское издание Вести.



На борту самолета находились более 100 пассажиров — все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.



Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал в своем Twitter фотографию самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который утром 8 января разбился в Иране.

