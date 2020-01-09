Украинский самолет в Иране вероятно сбит из российского ЗРК «Тор» — найдена ракета

Версия крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев, вследствие попадания ракеты иранских ПВО, находит свое подтверждение.
Во всяком случае, в Twitter появилась фотография фрагмента ракеты, используемой российско-зенитным комплексом «Тор-М1». Такие комплексы Россия поставляла Ирану до 2007 года, и они, в том числе, входят в систему противовоздушной обороны Тегерана.
Фотографию разместил в Twitter пользователь Ашхан Монфаред. О себе он пишет, что живет в американском штате Калифорния, а фото, якобы, прислал ему с места крушения украинского самолета иранский журналист.
Впрочем, остается лишь гадать, насколько достоверна эта информация, и действительно ли фотография была сделана в Иране на месте крушения Boeing 737-800.
Также в социальных сетях появилось видео, момента крушения украинского самолета, как снятое на месте, так и в движении — на видеорегистратор машины, ехавшей неподалеку.
В результате крушения погибли все 176 человек, находившихся на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Иранские СМИ настаивают, что причиной крушения стала техническая неисправность, в результате которой загорелся двигатель. При этом Иран намерен самостоятельно расшифровывать данные черных ящиков, отказываясь передавать их как Украине, так и корпорации Boeing.
Генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун также написал, что в районе места крушения украинского лайнера обнаружены обломки ракеты комплекса ПВО «Тор-М1″.
«Данные ЗРК российского производства находятся на вооружении Ирана, в том числе прикрывают небо над столицей страны. Следует отметить, что в настоящее время, информация не подтверждена», – добавил он.
В свою очередь, журналист Бабак Тагвей пояснил, что обнаруженный фрагмент является головкой самонаведения ракеты 9M331.
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