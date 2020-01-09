Украинский самолет в Иране вероятно сбит из российского ЗРК «Тор» — найдена ракета

Версия крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев, вследствие попадания ракеты иранских ПВО, находит свое подтверждение.

Во всяком случае, в Twitter появилась фотография фрагмента ракеты, используемой российско-зенитным комплексом «Тор-М1». Такие комплексы Россия поставляла Ирану до 2007 года, и они, в том числе, входят в систему противовоздушной обороны Тегерана.

Фотографию разместил в Twitter пользователь Ашхан Монфаред. О себе он пишет, что живет в американском штате Калифорния, а фото, якобы, прислал ему с места крушения украинского самолета иранский журналист.

Впрочем, остается лишь гадать, насколько достоверна эта информация, и действительно ли фотография была сделана в Иране на месте крушения Boeing 737-800.

Также в социальных сетях появилось видео, момента крушения украинского самолета, как снятое на месте, так и в движении — на видеорегистратор машины, ехавшей неподалеку.