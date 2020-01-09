 
 
Январь 9th, 2020

Ученые не могут объяснить — температура человеческого тела постепенно снижается за 100 лет

rp_medicine-541252-tomer-appelbaum-990x495.jpg

Медики зафиксировали снижение температуры человеческого тела с конца XIX века. За последние 130 лет средняя здоровая температура тела у человека немного снизилась, отмечают ученые из Медицинской школы Гарвардского университета, исследование которых опубликовано в журнале eLife. Среднюю здоровую температуру человеческого тела в 37 °С получил немецкий медик Карл Вундерлих еще в 1851 году. После этого в течение нескольких десятилетий разные группы медиков также изучали эту сферу и пришли к похожим результатам.

Ученые из Медицинской школы Гарвардского университета под руководством профессора Жюли Парсоне проанализировали 677 тыс. отдельных замеров температуры за последние 150 лет — медицинские записи ветеранов Гражданской войны (1862–1930 годы), данные первого Национального исследования здоровья и питания (NHANES, 1971–1975 годы), а также картотеку медицинского центра Стэнфордского университета (2007–2017 годы).

Расчеты ученых показали, что нормальная температура человеческого тела в среднем снижалась на 0,03 градуса за десятилетие. Ученые отмечают, что это может быть связано с несколькими факторами — начиная с точности измерения температуры тела, которая за последние 150 лет стала намного выше, заканчивая снижением активности метаболизма из-за улучшения качества жизни и уменьшения хронических воспалительных процессов в человеческом организме.

В дальнейшем ученые планируют проанализировать данные о температуре тела из разных стран, чтобы можно было вывести какой-то общий итог об изменениях в человеческом организме за последнее столетие.

Category: Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>