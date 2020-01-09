Ученые не могут объяснить — температура человеческого тела постепенно снижается за 100 лет

Ученые из Медицинской школы Гарвардского университета под руководством профессора Жюли Парсоне проанализировали 677 тыс. отдельных замеров температуры за последние 150 лет — медицинские записи ветеранов Гражданской войны (1862–1930 годы), данные первого Национального исследования здоровья и питания (NHANES, 1971–1975 годы), а также картотеку медицинского центра Стэнфордского университета (2007–2017 годы).

Расчеты ученых показали, что нормальная температура человеческого тела в среднем снижалась на 0,03 градуса за десятилетие. Ученые отмечают, что это может быть связано с несколькими факторами — начиная с точности измерения температуры тела, которая за последние 150 лет стала намного выше, заканчивая снижением активности метаболизма из-за улучшения качества жизни и уменьшения хронических воспалительных процессов в человеческом организме.

В дальнейшем ученые планируют проанализировать данные о температуре тела из разных стран, чтобы можно было вывести какой-то общий итог об изменениях в человеческом организме за последнее столетие.