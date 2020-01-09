Январь 9th, 2020

У Джастина Бибера нашли неизлечимую болезнь

Поп-певец Джастин Бибер раскрыл свой диагноз: у него болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз.

«У меня были тяжелые два года, — написал 25-летний певец в «Инстаграме». — Множество людей постоянно говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркоте и т.д., но они просто не знают мой диагноз».

Вдобавок к боррелиозу, который диагностировали у Бибера в конце прошлого года, он страдает хронической вирусной инфекцией, которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

Бибер написал, что борется с болезнью и полон решимости победить.

Болезнь Лайма вызывается бактерией, которую переносят клещи.

Певец сообщил своим подписчикам в «Инстаграме», которых у него 124 миллиона, что получает правильное лечение.

Он написал, что хотя полностью болезнь неизлечима, он борется и скоро выложит на YouTube документальный сериал. «Вы увидите всё о том, как я борюсь и ПОБЕЖДАЮ!!» — написал Бибер, пообещав, что вернется к творчеству и будет «лучше прежнего».

Слухи о наркотической зависимости певца распространились после нескольких фотографий, на которых он выглядел очень измотанным, а лицо было покрыто прыщами.