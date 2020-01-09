Январь 9th, 2020

Селена Гомес выложила фото в ванной

Американская актриса и певица Селена Гомес (Selena Gomez) вернулась после затяжной депрессии в мир музыки, заявив, что скоро выпустит новый альбомом, который получил название «Rare». Девушка не скрывает, что это будет очень личная работа, которая представляет собой своего рода дневник, где каждая композиция — это тяжелые переживания.

Ходят слухи, что в состав альбома войдут 13 музыкальных композиций. К слову, поклонники уверены, что большая часть песен будет посвящена известному канадскому исполнителю Джастину Биберу (Justin Bieber). А пока альбом ещё не вышел, певица интригует своих слушателей необычными фотографиями в Instagram, которые, по мнению поклонников, говорят о чистоте и искренности грядущего альбома.