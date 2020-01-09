Январь 9th, 2020

Розовая справка об инвалидности

Розовая справка об инвалидности выдается ВТЭК. Она представляет собой документ, на основании которого человеку присваивают группу инвалидности. По ее поводу обычно возникает ряд вопросов.

Кто устанавливает инвалидность

Это действие находится в компетенции медико-социальной экспертизы. Комиссия, работающая в составе бюро, исследует состояние организма, анализируя социально-бытовые, клинические, профессиональные и психологические факторы.

МСЭ бывают трех уровней:

• городские, куда обращаются больные за розовой справкой;

• относящиеся к субъектам РФ – осуществляют контроль за нижестоящими МСЭ;

• федеральные – рассматривают жалобы, контролируют работу нижестоящих бюро, проводят переосвидетельствования.

Любой желающий не может пойти на медицинскую экспертизу и получить розовую справку. Для этого нужно направление, которое выдают медицинские учреждения, органы соцзащиты или Пенсионный фонд. Данные организации могут отказать в выдаче направления. Только в этом случае, получив справку об отказах, гражданин может самостоятельно обратиться за медико-санитарной экспертизой. Если собран полный пакет документов, отказа в приеме не будет. Если в пакете документов есть пробелы, в экспертизе также не откажут, но перенесут ее на другую дату, дав человеку время для получения нужных справок.

Что представляет собой розовая справка

Данный документ представляет собой бланк розового цвета, заполненный согласно правилам и регламентам. Розовая справка об инвалидности подтверждает статус инвалида и позволяет оформить ряд льгот.

В документе указывается:

• серия и номер;

• дата установления инвалидности;

• фамилия, имя, отчество;

• дата рождения и домашний адрес инвалида;

• бюро, в котором выдавался документ.

В справке не указывается, какое именно заболевание у человека. На обороте пишут причину, по которой устанавливается нетрудоспособность и период, на который это делается, либо ставится отметка о бессрочности.

Справка розового цвета является документом строгой отчетности. Поэтому каждый бланк имеет уникальный номер.

Для получения розовой справки нужно иметь реальные проблемы со здоровьем и пройти медкомиссию. После этого человек имеет право на существенные льготы. Для москвичей наиболее ценна бесплатная парковка в любом месте города, что позволяет экономить в год более 100.000 р. Жители других регионов, имея на руках данный документ, также могут бесплатно парковаться. Кроме этого, люди с розовой справкой имеют право на регулярные и единовременные выплаты из соцфондов.

По материалам - https://spravki-invalidam.com