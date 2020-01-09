Россиянин 24 года был рабом на Северном Кавказе и стал слепым инвалидом

Житель Магнитогорска провел 24 года в рабстве на одном из нелегальных «кирпичных заводов» на Северном Кавказе. Об этом Накануне.RU сообщили в волонтерской правозащитной организации «Альтернатива».

По информации волонтеров, мужчина уехал из Магнитогорска на заработки в 1996 году и попал в рабство. Сначала он работал на «кирпичных заводах», затем его стали передавать от одного «хозяина» к другому в качестве чабана и т. д. Мужчину жестоко избивали: по словам волонтеров, он получил множество травм и переломов и практически полностью ослеп.

Сейчас он находится в приюте без документов. В Магнитогорске у мужчины была сестра, и волонтеры пытаются найти ее.