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Россиянин 24 года был рабом на Северном Кавказе и стал слепым инвалидом

© СС0 Public Domain

Житель Магнитогорска провел 24 года в рабстве на одном из нелегальных «кирпичных заводов» на Северном Кавказе. Об этом Накануне.RU сообщили в волонтерской правозащитной организации «Альтернатива».

По информации волонтеров, мужчина уехал из Магнитогорска на заработки в 1996 году и попал в рабство. Сначала он работал на «кирпичных заводах», затем его стали передавать от одного «хозяина» к другому в качестве чабана и т. д. Мужчину жестоко избивали: по словам волонтеров, он получил множество травм и переломов и практически полностью ослеп.

Сейчас он находится в приюте без документов. В Магнитогорске у мужчины была сестра, и волонтеры пытаются найти ее.

Category: Новости, Россия ﻿
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