Январь 9th, 2020

Появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Боинг

В сети Интернет появилось видео попадания иранской ракеты ПВО в украинский пассажирский Боинг. Видео впервые появилось в канале Телеграм и уже распространилось по другим пабликам и Facebook.

Напомним — ранее в Пентагоне сообщили, что разведывательный спутник зафиксировал два попадания ракеты, предположительно комплекса «Тор 1М» в украинский самолет. Большинство экспертов на сегодня склоняются к мысли, что пассажирский Боинг украинских авиалиний был принят иранскими ПВО за вражеский самолет и сбит.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на многочисленные источники, что власти США все больше считают, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. Эта версия основана на анализе данных спутников, радаров и электронных данных, которые собирают американские разведчики.