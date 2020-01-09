Январь 9th, 2020

Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера

Леди Китти Спенсер

2020 год для британской королевской семьи начинается с перемен: принц Гарри и Меган Маркл решили вырваться из лап протокола, а племянница покойной принцессы Дианы леди Китти Спенсер — сменить свой статус и выйти замуж. О помолвке 29-летней аристократки и модели с 60-летним Майклом Льюисом, чье состояние оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов, сообщил таблоид Daily Mail: по информации издания, предложение руки и сердца девушка получила в рождественские праздники.

Официального подтверждения информации пока нет, но слухи, что у пары все серьезно, ходят давно: о помолвке сплетничали еще прошлым летом. Влюбленные вместе больше года, но свой роман не афишировали: не выходили вместе в свет и крайне редко попадали вместе в объективы папарацци.

Майкл Льюис на пять лет старше отца Китти, младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера. Майкл разведен, у него трое взрослых детей. По словам инсайдеров, 31-летняя разница в возрасте влюбленных не смущает. Кроме того, Китти всегда нравились зрелые мужчины: до романа с Майклом она четыре года встречалась с бизнесменом Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро, который старше ее на 19 лет.

Леди Китти Спенсер на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл