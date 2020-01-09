Январь 9th, 2020

Платье Дженнифер Лопес назвали худшим на «Золотом глобусе» .

Платье Дженнифер Лопес назвали худшим на «Золотом глобусе», пишут американские СМИ . Дженнифер Лопес надела на церемонию «Золотого глобуса» суперэффектное платье Valentino. Само мероприятие прошло три ночи назад. Надо сказать, что творение модельера Пьерпаоло Пиччоли не оценили. Раскритиковали в пух и прах буквально все, а вот мне нравится :















Цель такого платья и причёски — заставить о себе говорить.

И она достигнута.

Шутники сравнили Дженнифер с подарочной коробочкой с бантиком, но это безобидно.







Чтоб не делать ещё один пост, отмечу ещё несколько победительных аутфитов.



2.

Дженнифер Энистон Dior Haute Couture, интересное решение «чаши» лифа, платье сидит по фигуре идеально.



3.

Зои Дойч в Fendi



4.

Рене Зеллвегер в Armani Prive



5.

Шарлиз Терон в Christian Dior



6.

Бейонсе (в Schiaparelli Haute Couture) и Джей Зи опоздали на час, и пробрались через служебный вход со своим шампанским.



7.

Марго Робби в Chanel Haute Couture



8.

Зои Кравиц в Saint Laurent