Пентагон — украинский Боинг был сбит двумя ракетами в Иране

Источник в Пентагоне утверждает украинский Боинг был сбит двумя ракетами в Иране. В Пентагоне сообщили, что засекли со спутника-разведчика пуск двух ПВО ракет по этому самолету. Также по их мнению, неопровержимо можно доказать по снимкам с места событий. что на обломках самолета есть следы шрапнели, характерные для близкого подрыва боеголовки ракеты ПВО. Об этом было сообщено в вечернем выпуске CNN.

Американская разведка обнаружила спутниковые сигналы двух иранских ракет, вероятно SA-15, после чего последовал инфракрасный всплеск взрыва, сообщает сайт США. До этого он обнаруживал сигналы включения радара.



В настоящий момент работает следственная группа со стороны Украины, состоящая из представителей МВД и прокуратуры. В то же время иранская сторона не спешит передавать черные ящики самолета, мотивируя это тем, что они «потеряли часть данных и сильно разрушены». Также есть видеозапись падения горящего самолета, на которой явно видно отделяющие от него детали в процессе падения, что также указывает на подрыв самолета в воздухе.

#BREAKING: @CBSNews has learned U.S. officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets.

176 people were killed, including at least 63 Canadians. pic.twitter.com/g149hAcui0

