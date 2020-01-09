На Чукотке оленевод выжил в тундре, оставшись на 16 дней без еды

На Чукотке начальник оленеводческой бригады в конце декабря заблудился в тундре и остался без еды на 16 дней. Его нашли живым 9 января.
Оленевод поехал на снегоходе 21 декабря в село Рыркайпий и заблудился. Его искали наземные поисковые группы, а через пять дней к поискам подключили вертолет. Все это время на Чукотке стояли 30-градусные морозы.
В итоге оленевода нашел местный житель, помогавший поисковой группе, в 200 километрах от Рыркайпия. Все эти дни он находился в рыбацкой избушке, которую отапливал подручными материалами.
Мужчина сильно исхудал, но его состояние удовлетворительное. Тем не менее, в селе его осмотрят медики. «Когда его нашли, его чуть-чуть покормили. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней», — добавил представитель администрации.
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