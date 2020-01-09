Январь 9th, 2020

Крис Хемсворт пожертвовал впечатляющую сумму на борьбу с пожарами в Австралии

Пожары в Австралии, начавшиеся еще осенью, уничтожили более миллиона гектаров земли, убили сотни животных и десятки человек. Многие знаменитости по всему миру высказались в социальных сетях о трагедии и призвали общество помочь пострадавшим. Но один из популярных актеров – Крис Хемсворт и вовсе сделал огромное пожертвование.

Артист, который был номинирован на премию BAFTA, пожертвовал миллион долларов на борьбу с лесными пожарами на родине. Об этом Крис Хемсворт написал на своей странице в Instagram.

«Моя семья и я вносим свой вклад размером миллион долларов, и, я надеюсь, вы, ребята, тоже сможете скинуться. Каждая копейка имеет значение, так что все, что вы можете собрать, очень важно. Я беспредельно благодарен всем во всем мире за добрые пожелания и пожертвования в это сложное время», — написал Хэмсворт.

Он добавил, что «лесные пожары в Австралии уже вызвали огромные разрушения и продолжают приносить их».