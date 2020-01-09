Январь 9th, 2020

Илон Маск ждет ребенка от певицы

31-летняя канадская певица Граймс, которая встречается с 48-летним американским предпринимателем Илоном Маском, намекнула на то, что в скором времени они станут родителями. Вчера она опубликовала в инстаграме фото топлес с изображением ребенка на животе.

Когда поклонники отметили, что Граймс прекрасно выглядит, и похвалили ее за то, что она не стала замазывать соски на фото (оно в итоге было заблокировано соцсетью, и певице пришлось затем снова опубликовать снимок), та ответила, что сначала думала о цензуре, но «без сосков кадр не был бы таким диким».

К тому же быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние,

— добавила она.

Официальные представители певицы новость о ее беременности пока не подтвердили, однако источники из ее окружения говорят, что она действительно ждет ребенка. По словам инсайдеров, на нескольких последних вечеринках она отказывалась от алкоголя, чтобы не нанести вред здоровью малыша.

Илон Маск и Граймс

Маск и Граймс вместе уже около двух лет. Как пара они впервые дебютировали на Балу Института костюма в мае 2018 года. Этот ребенок (если, конечно, подтвердится, что певица беременна именно от основателя компании Tesla) для Граймс станет первым. А вот у Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений.