Австралийские исследователи создали вирус, убивающий любые раковые клетки

Смертоносная для опухолей «конструкция» получила название CF33. В ближайшее время ее испытают на людях.

Искусственный вирус, убивающий клетки злокачественных образований, создали специалисты австралийской биотехнологической компании Имуген (Аustralia biotech company Imugene), модернизировав вирус коровьей оспы.

Смертоносная для опухолей «конструкция» получила название CF33. В ближайшее время ее испытают на людях. Об этом объявил онколог из США Юман Фонг (US cancer expert Professor Yuman Fong), который намерен проверить убойную силу вируса в Австралии.

CF33 заразят пациентов с раком груди, желудка, легких, мочевого пузыря и раком кожи — впрыснут вирусы непосредственно в опухоли. А потом займутся теми несчастными, которые страдают от нескольких видов страшного недуга одновременно.

Профессор Фонг рассчитывает на успех. Его воодушевляют результаты лабораторных исследований, в ходе которых вирус убил раковые клетки 60 различных видов. По сути, уничтожал все, на которые его «натравливали». Столь же благотворно CF33 действовал и на мышей. То есть излечивал их от разных видов рака.

Особенность CF33 в том, что этот модернизированный вирус предназначен для уничтожения любых раковых клеток. Будет взрывать их изнутри.