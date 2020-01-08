Январь 8th, 2020

Зеленский возможно вывозил огромные деньги в Оман из Украины

Зеленский если действительно полетел на отдых, то ему не пришлось бы на ходу менять версию и позировать на деловых встречах. Это не первый его отдых за 8 месяцев, чтобы так уж нервничать.



Оман крайне незначительный экономический партнёр Украины, чтобы ехать туда «развивать торговлю». Есть много стран, более перспективных с точки зрения роста товарооборота и инвестиций. ВВП Омана даже меньше чем у Украины, и вдобавок он находится в чёрном списке ЕС как офшорная зона. И до Зеленского туда летал Янукович 22 февраля 2014 года. А буквально вчера - кум Путина Медведчук.







Есть только два внятных объяснения, зачем президенту Украины тайно лететь в Оман, а потом пытаться отпетлять, сочиняя одну версию глупее другой. И обе версии исходят из того, что Оман — «чёрный офшор», в котором можно надёжно спрятать незаконно полученные деньги.



1. Либо это деньги Коломойского, которые нужно перевезти в Украину — для этого нужен частный самолёт и отсутствие досмотра. Сам Коломойский не рискует высовываться из страны, чтобы не повторить судьбу Фирташа. Поэтому он зовёт Зеленского на свой курорт Буковель, некоторое время уламывает и далее использует карманного президента как курьера с дипломатическим иммунитетом. Более подробно эта версия разбирается здесь.



2. Либо это деньги Путина, которые Зеленский получит за подписание контракта по газу. А значит существуют тайные договорённости помимо нам известных, и значит что Зеленский оседлал газовую тему как и многие президенты и премьеры до него. Именно поэтому Зеленский так хотел встретиться с Путиным с глазу на глаз и так продавливал подписание договора с Газпромом. Более подробно эта версия разбирается здесь.



Один вариант хуже другого.

ibigdan.livejournal.com/24565706.html