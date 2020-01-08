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Видео ударов по американским военным базам баллистическими ракетами Ирана

В течении ночи были атакованы две американские военные базы по территории Ирака. Из американских военнослужащих никто не пострадал. Видео ударов по американским военным базам баллистическими ракетами Ирана опубликовали случайные свидетели.

 

Category: Новости, США ﻿
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