В течении ночи были атакованы две американские военные базы по территории Ирака. Из американских военнослужащих никто не пострадал. Видео ударов по американским военным базам баллистическими ракетами Ирана опубликовали случайные свидетели.
Иран совершил ракетный удар по базе «Аль Асад» США в Ираке. Операция называлась «Мученик Сулеймани». Это была месть за убийство иранского генерала Касем Сулеймани по приказу Трампа.
Майдан News pic.twitter.com/4XbqTBr5o8
— 10 апреля (@buch1004) January 8, 2020
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