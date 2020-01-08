Январь 8th, 2020

Видео ударов по американским военным базам баллистическими ракетами Ирана

В течении ночи были атакованы две американские военные базы по территории Ирака. Из американских военнослужащих никто не пострадал. Видео ударов по американским военным базам баллистическими ракетами Ирана опубликовали случайные свидетели.