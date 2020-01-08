Январь 8th, 2020

Великобритания готова нанести удар по Ирану





«Британские силы «в режиме ожидания» для оказания помощи на Ближнем Востоке после эскалации напряженности в отношениях с Ираном, заявил министр обороны Бен Уоллес . Г-н Уоллес заявил, что правительство приняло «срочные меры» для защиты британских граждан и интересов в Персидском заливе после убийства генерала Касема Сулеймани в результате удара дронов США. Он добавил, что США должны объяснить, было ли их решение «законным или нет», но сказал, что «ясно, что есть основания для самообороны». Заявление показало, что британские силы в регионе, включая вертолеты и корабли, были готовы помочь в кризисе, если это необходимо. Незначительный персонал был переведен из Багдада в лагерь Таджи, военную базу в 17 милях к северу от иракской столицы, которая в настоящее время является базой для примерно 400 членов гвардии», — сообщает «Telegraph».



Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что флот Королевских ВМС, расположенный недалеко от границ Ирана, готов нанести удар по исламской республике. По словам Уоллеса, боевые корабли ВМС Великобритании уже находятся в районе атаки, и готовы открыть огонь по Ирану в любой момент.