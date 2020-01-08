В России готовятся к возможной ядерной войне

Взаимные удары между США и Ираном могут стать причиной начала ядерной войны. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По его мнению, ракетные удары по иранским и американским базам могут привести к «полномасштабной войне в регионе». «Если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — сказал Джабаров. Кроме того, считает сенатор, необходимо оценить, какие потери понесли США после ракетной атаки Ирана на американские авиабазы 8 января. «Если ущерб будет серьезным, США не могут не ответить», — отметил Джабаров.

Ранее 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США в Ираке были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».