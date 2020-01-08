Январь 8th, 2020

В Персидском заливе нашли уникальную жемчужину, которой больше 8 тысяч лет









В Персидском заливе нашли уникальную жемчужину, которой больше 8 тысяч лет. На сегодняшний день это древнешйая женчужина на Земле. В Абу-Даби нашли древнейшую в мире жемчужину, которой насчитывается почти восемь тысяч лет.

Радиоуглеродное датирование показало, что жемчужина образовалась между 5800 и 5600 годами до н.э.



Находка бледно-розового цвета имеет диаметр меньше трети сантиметра.



Жемчужина будет представлена на выставке в Лувре Абу-Даби под названием «10 000 лет роскоши», которая откроется 30 октября.