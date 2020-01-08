 
 
Январь 8th, 2020

В Персидском заливе нашли уникальную жемчужину, которой больше 8 тысяч лет

 





В Персидском заливе нашли уникальную жемчужину, которой больше 8 тысяч лет. На сегодняшний день это древнешйая женчужина на Земле. В Абу-Даби нашли древнейшую в мире жемчужину, которой насчитывается почти восемь тысяч лет.

Радиоуглеродное датирование показало, что жемчужина образовалась между 5800 и 5600 годами до н.э.

Находка бледно-розового цвета имеет диаметр меньше трети сантиметра.

Жемчужина будет представлена на выставке в Лувре Абу-Даби под названием «10 000 лет роскоши», которая откроется 30 октября.

Category: Мир, Новости ﻿
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