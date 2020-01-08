 
 
Январь 8th, 2020

В новом «Простоквашино» почтальон Печкин обрадовался повышению пенсионного возраста в России

Пропаганда пенсионной «реформы» в РФ прочно вошла не только в ролики социальной рекламы по радио и телевидению, но и включилась в детские мультики.

политика,Пропаганда,пенсионная реформа,простоквашино,Союзмультфильм,Мультфильмы


Видимо, для того, чтобы молодые россияне с детства понимали всю «важность» и «нужность» повышения пенсионного возраста в стране. В новом мультфильме «Простоквашино», например, почтальон Печкин искренне радуется повышению пенсионного возраста, которое «сделало его моложе».


«По пенсиям все решения приняты, закреплены законом. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты», — сказал Путин.
Российский премьер Медведев назвал решение о пенсионной «реформе» одним из самых тяжелых в своей жизни.
Российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.
Однако, как сообщил экономист Игорь Николаев, на самом деле оказалось, что никаких проблем у ПФР нет. В результате пенсионную «реформу» провели зря. Эксперт напомнил, что бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.

Category: Новости, Россия ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>