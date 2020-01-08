Январь 8th, 2020

В новом «Простоквашино» почтальон Печкин обрадовался повышению пенсионного возраста в России

Пропаганда пенсионной «реформы» в РФ прочно вошла не только в ролики социальной рекламы по радио и телевидению, но и включилась в детские мультики.



Видимо, для того, чтобы молодые россияне с детства понимали всю «важность» и «нужность» повышения пенсионного возраста в стране. В новом мультфильме «Простоквашино», например, почтальон Печкин искренне радуется повышению пенсионного возраста, которое «сделало его моложе».



«По пенсиям все решения приняты, закреплены законом. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты», — сказал Путин.

Российский премьер Медведев назвал решение о пенсионной «реформе» одним из самых тяжелых в своей жизни.

Российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.

Однако, как сообщил экономист Игорь Николаев, на самом деле оказалось, что никаких проблем у ПФР нет. В результате пенсионную «реформу» провели зря. Эксперт напомнил, что бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.