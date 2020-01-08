Январь 8th, 2020

В Иране сбит самолет украинских авиалиний — арабские СМИ





В столице Ирана рано утром 8 января потерпел крушение пассажирский самолет, принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). «Боинг-737″ разбился в районе международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета, передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.



Сообщается, что на борту лайнера находились от 170 до 180 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил (иранское официальное информагентство ИРНА сообщает о 167 погибших).





Местные власти уже заявили о непричастности к авиакатастрофе. Согласно основной версии следствия, к крушению привел технический сбой.



На сайта МАУ указано, что рейс PS752, следовавший по маршруту Тегеран — Киев вылетел в 05:15 утра по местному времени (03:45 по израильскому). По свидетельствам очевидцев, после падения авиалайнер взорвался и загорелся.



Ливанский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737, рухнувший близ аэропорта Имама Хомейнив Тегеране был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО.

Многочисленные комментаторы указывают на то, что вероятность “случайного совпадения” того, что самолет рухнул в момент масштабной иранской атаки против американских целей и ожидаемого американского возмездия мала.