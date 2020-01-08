 
 
Январь 8th, 2020

В Иране сбит самолет украинских авиалиний — арабские СМИ

Картинки по запросу В Иране упал самолет украинских авиалиний — никто не выжил

В столице Ирана рано утром 8 января потерпел крушение пассажирский самолет, принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). «Боинг-737″ разбился в районе международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета, передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что на борту лайнера находились от 170 до 180 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил (иранское официальное информагентство ИРНА сообщает о 167 погибших).


Местные власти уже заявили о непричастности к авиакатастрофе. Согласно основной версии следствия, к крушению привел технический сбой.

На сайта МАУ указано, что рейс PS752, следовавший по маршруту Тегеран — Киев вылетел в 05:15 утра по местному времени (03:45 по израильскому). По свидетельствам очевидцев, после падения авиалайнер взорвался и загорелся.

Ливанский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737, рухнувший близ аэропорта Имама Хомейнив Тегеране был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО.
Многочисленные комментаторы указывают на то, что вероятность “случайного совпадения” того, что самолет рухнул в момент масштабной иранской атаки против американских целей и ожидаемого американского возмездия мала.

Также вызывает подозрения паттерн полета самолета. Он летел по обычной траектории и внезапно рухнул через шесть минут после взлета.http://www.9tv.co.il/item/7357

Category: Новости, Украина ﻿
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