Январь 8th, 2020

Ученые сумели омолодить стволовые клетки мозга

Эксперименты с грызунами показали, что старение одного из типов стволовых клеток мозга определяется внешними условиями. Чтобы вернуть утраченные функции, достаточно отключить рецептор на поверхности клеток. В Кембридже нашли его.

Эксперименты с грызунами показали, что старение одного из типов стволовых клеток мозга определяется внешними условиями. Чтобы вернуть утраченные функции, достаточно отключить рецептор на поверхности клеток. В Кембридже нашли его.

Однако не только эта болезнь отрицательно влияет на олигодендроциты. Как сообщает New Atlas, старение само по себе нарушает производство новых клеток этого типа на основе стволовых клеток-предшественников. Исследователи из Кембриджского университета решили выяснить механизм этого процесса.

Эксперименты со взятыми у крыс клетками показали, что функции предшественников олигодендроцитов зависят от окружающих условий. Структура стареющего мозга более жесткая, чем у молодого, именно поэтому в нем стволовые клетки теряют способность к дифференциации.

Когда исследователи пересадили клетки-предшественники из мозга старых крыс в мозг более молодых, их функции восстановились. Перенос из мозга молодых крыс в мозг старых, напротив, «состарил» стволовые клетки.

Дальнейшие эксперименты помогли выявить механизм, который помогал клеткам-предшественникам реагировать на изменения окружающей среды. Ответственным за него оказался мембранный белок Piezo1.

Команде удалось «обмануть» старые стволовые клетки, удалив Piezo1 с их поверхности. Клетки реагировали так, будто находятся в молодом мозге, и восстановили утраченные функции по производству новых олигодендроцитов.

Открытие кембриджский исследователей станет важной частью усилий по поиску терапии рассеянного склероза. Однако у него есть и более фундаментальное значение. Исследование показало, что потеря стволовыми летками своих функций может быть связана не только с их внутренними свойствами, но и с воздействием окружающих тканей. Это дает надежду на возможность «омолодить» стареющие стволовые клетки.

Исследователи предполагают, что некоторые болезни мозга можно лечить с помощью имплантации новых стволовых клеток. В Южной Корее даже создали миниатюрных роботов, способных доставлять столовые клетки непосредственно в мозг без инъекций и операций.