США готовят ответный удар по Ирану — Трамп

США изучают возможные варианты действий после ракетного удара Ирана по двум иракским военным базам, на которых размещаются военнослужащие коалиции во главе с США. В настоящий момент Пентагон готовится перебрасывать на Ближний Восток новые воинские подразделения и тяжелую стратегическую авиацию.

Президент Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что «все хорошо», и сообщил, что он выступит с заявлением о ситуации в среду утром.

Иран заявил, что выпустил ракеты в ответ на убийство иранского военного командира Касема Сулеймани Соединенными Штатами на прошлой неделе.

«Все хорошо! Из Ирана были выпущены ракеты по двум военным базам в Ираке. Сейчас ведется оценка жертв и ущерба. Все идет нормально! Я сделаю заявление завтра утром», – написал Трамп в Твиттере.

База ВВС аль-Асад и военная база в Эрбиле в Ираке, на территории которых размещаются американские военные, подверглись во вторник ракетному обстрелу. Информацию об атаке подтвердили в Белом доме.

По данным CNN, в направлении базы аль-Асад было запущено как минимум 10 ракет. Источник Reuters заявил об отсутствии информации о возможных жертвах и разрушениях.