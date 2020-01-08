 
 
Январь 8th, 2020

Специалисты назвали самый полезный молочный продукт



Ученые из Школы общественного здравоохранения им. Гарварда Т.Х. Чана и Бостонского университета доказали, что регулярное употребление йогурта поддерживает нормальную работу кишечника и понижает риск развития гипертонии.

Йогурт содержит рекордное количество белка — около 14 граммов на порцию. Также он богат пробиотиками, которые оказывают благотворное влияние на здоровье, особенно на пищеварительную систему.

Как и другие молочные продукты, йогурт богат кальцием, что делает его особенно полезным для костей.

Выбирая молочный продукт (в частности, йогурт), ориентируйся на состав: желательно, чтобы в нем отсутствовали синтетические ингредиенты и сахар.Специалисты назвали самый полезный молочный продукт

Category: Наука, Новости, США ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>