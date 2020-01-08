Январь 8th, 2020

Рассел Кроу пропустил церемонию «Золотой глобус 2020″ из-за пожаров в Австралии

Знаменитый актер Рассел Кроу, который стал лауреатом «Золотого глобуса 2020″, не приехал на церемонию вручения из-за пожаров в Австралии. Речь кинозвезды со сцены премии зачитала Дженнифер Энистон.

55-летний Рассел Кроу удостоен «Золотого глобуса» 77-й церемонии награждения за сериал «Самый громкий голос». Однако актер отказался от поездки в США, где вчера состоялось мероприятие, из-за пожаров, продолжающихся в Австралии с сентября.

Напомним, что Кроу родился в Новой Зеландии, но проживает в Австралии. Сообщается, что он остался дома, чтобы защитить семью.

Обращение Рассела Кроу со сцены «Золотого глобуса 2020″ в Беверли-Хиллз зачитала актриса Дженнифер Энистон. В своем послании знаменитость называет стихию результатом деятельности человека.

«Не заблуждайтесь. Трагедия, разворачивающаяся в Австралии, основана на изменении климата. Мы должны действовать на основе науки, перевести нашу глобальную рабочую силу в возобновляемую энергетику и уважать нашу планету за уникальное и удивительное место для жизни. У всех нас есть будущее. Спасибо», – передала слова коллеги Энистон.