Январь 8th, 2020

Кэмерон Диаз, рассказала, что родила не сама

На днях мы писали, что 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой. Но день назад появилась информация, что актриса ввела поклонников в заблуждение, поскольку родила не сама.

В сентябре появилась новость, что актриса впервые в жизни беременна. А на днях новостные порталы сообщили, что актриса родила первенца от супруга Бенджи Мэдденома, за которого вышла замуж в 2015 году.

Правда, ни фото первенца, ни трогательный снимок с родильной палаты, как это приятно у селебрити, актриса не выставляла в Сеть. Звезда просто написала, что очень рада появлению малыша.

Внезапно западные СМИ начали писать, что Кэмерон Диаз родила не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери, которая и выносила малышку Рэдикс. Поводом для разговоров послужили фото, сделанные папарацци на предполагаемом 8-м месяце беременности актрисы.

Кэмерон надела светлые джинсы с высокой посадкой и темный пиджак. Ни для кого не секрет, что на таком сроке живот женщины выглядит иначе.

Актриса с округлившимся животом на публике появлялась не раз. Возможно, все эти снимки — всего лишь попытки вжится в очередную киношную роль? Ведь актриса никогда и не заявляла, что беременна. А все эти истории с ЭКО — чистой воды выдумка прессы.

Ведь даже в своем недавнем посте в Инстаграм Кэмерон Диаз деликатно говорит о появлении ребенка, не уточняя родила она сама или воспользовалась услугой суррогатной матери.

Мы чувствуем себя такими счастливыми, благодарными и благословленными. Мы начинаем это десятилетие с объявления о рождении нашей дочери — Рэдикс Мэдден. Она покорила наши сердца, став частью нашей семьи.

В любом случае, мы искренне поздравляем актрису с долгожданным материнством!

А вам нравится актриса?