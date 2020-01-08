Январь 8th, 2020

Как устроен настоящий Ноев ковчег будущего — инженеры показали конструкцию

Участившиеся в последние годы ураганы, наводнения, цунами и другие природные аномалии заставили даже скептически настроенных ученых взглянуть по-другому на пророчества о конце света. Пока еще есть что спасать, исследователи начали готовиться к грядущему апокалипсису. Для сохранения жизни на Земле в Норвегии был построен «Ноев ковчег». В отличие от библейского оригинала его нельзя спустить на воду и предназначен он не для особей каждого вида животных, а для семян основных сельскохозяйственных культур.



Глобальное хранилище семян было построено в 2006 году под эгидой ООН для сохранения посадочного материала всех существующих в мире сельскохозяйственных растений. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств правительства Норвегии. Строительство семенохранилища обошлось в 9 млн. долларов. Расходы на эксплуатацию взяло на себя правительство Норвегии и Глобальный траст-фонд по разнообразию сельскохозяйственных культур. Хранилище располагается на 120-метровой глубине на высоте 130 метров над уровнем моря на острове Шпицберген. Местоположение банка семян выбиралось c учетом тектонической активности и самых разных климатических изменений, в том числе таяния льдов. Объекту ничего не грозит даже в том случае, если поднимется уровень Мирового океана. Банк семян состоит из трех отдельных подземных камер, каждая из которых вмещает 1,5 млн. образцов семян. Всего хранилище может вместить 4,5 миллиона образцов. Банк оборудован взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами. Сохранность материалов обеспечивают холодильные установки, способные работать на местном угле. Температурный режим хранения составляет — 18 °C. Даже при отказе оборудования благодаря вечной мерзлоте средняя температура в хранилище не поднимется выше — 3,5 °C. Семена хранятся в запаянных пакетах, уложенных в контейнеры, которые расставлены на полках хранилища. Каждый образец банка семян в среднем представлен пятьюстами зернышками. Фонд хранилища регулярно обновляется. До того как семена потеряют всхожесть, их заменяют новыми, молодыми семенами. Собственный отсек в хранилище имеет каждая страна. За первый год в банк семян было завезено около 400000 образцов семян. В марте 2013 года количество разновидностей семян выросло до 770000 образцов. Для хранилища норвежский художник Дивек Санн разработал световые установки. Крыша здания и вход сделаны с использованием светоотражающей нержавеющей стали, зеркал и призм, которые отражают свет в летние месяцы. В зимний период система из 200 оптико-волоконных кабелей придает зданию зеленовато-бирюзовый цвет. Если на Земле исчезнут все растения, семенохранилище на Шпицбергене позволит их вновь воспроизвести. Хранилище спроектировано так, что не требует постоянного контроля. Спускаться в него необходимо не чаще одного раза в год.



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