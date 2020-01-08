Как СССР сомалийским пиратам платил дань

В середине лета 1990 года в водах Красного моря произошло неприятное для Советского Союза событие: мятежниками, выступающими против законной власти Сомали, было захвачено рыболовецкое судно «Кафф». Пленённый экипаж, промышлявший омарами и лангустами по лицензии от сомалийских властей, почти месяц провёл на борту своего корабля, дожидаясь, чем закончатся переговоры повстанцев с дипломатическими представителями СССР.

Как советские моряки оказались неподалёку от берегов Сомали?



Могадишо – главный порт Сомали – был захвачен повстанческими войсками в 1990 году

Выступления в конце 80-х годов эфиопских сепаратистов превратили судоходство в Красном море в весьма рискованное занятие. Разнообразные группировки, стремящиеся отделить Эритрею от Эфиопии, сражались не только с правительственными войсками – от их действий страдали и международные суда, находившиеся в прибрежных водах с разрешения государственных властей.

Так, к примеру, в самом начале января 1990 года было обстреляно и уничтожено польское сухогрузное судно «Болеслав Кривоустый», направлявшееся в порт Массауа, который в тот момент оказался в руках эритрейских сепаратистов. Экипажу, благодаря спасательным шлюпкам, удалось сохранить себе жизнь, но причалить к берегу они не успели – практически сразу их захватили боевики, участвовавшие в нападении на корабль. Позже, под воздействием возмущённой мировой общественности, моряков освободили из плена и вернули на родину, но их судно признали негодным для восстановления и исключили из регистра судоходства.

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