Израиль пригрозил ответить Ирану «сокрушительным ударом»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые прокомментировал ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.

По его словам, любые попытки Тегерана атаковать Израиль будут встречены «сокрушительным ударом».

«Государство Израиль — устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить», — заявил премьер.

Нетаньяху вновь обвинил Иран в распространении терроризма и попытках «задушить» Израиль, в котором сосредоточена «сила западной культуры» на Ближнем Востоке.

Премьер подчеркнул, что убитый при ударе США иранский генерал Касем Сулеймани «нес ответственность за гибель бесчисленных невинных людей».

Тем временем в Иране пригрозили нанести массированный ракетный удар по израильской Хайфе и Дубаю (ОАЭ), если США или их союзники вновь будут атаковать.

Напомним, после атаки Ирана телеканал Press TV сообщил о гибели 80 человек. При этом в США не подтвердили эту информацию.