Январь 8th, 2020

Иран нанес удары по американским базам в Ираке. Американцы не пострадали. Иран угрожает Израилю

Иран нанес удары по американским базам в Ираке



Иран выпустил более десятка баллистических ракет по базам США на территории Ирака.



Атака стала ответом на ликвидацию командующего Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.



Пентагон заявил, что “нет сомнений” в источнике огня. Иранское правительство очень быстро выпустило заявление, в котором взяло на себя ответственность за обстрел.



В заявлении Пентагона говорится: Совершенно ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, на которых находится американский и союзный персонал”.



По данным в иракской прессе, 13 баллистических ракет были выпущены по базе аль-Асад в провинции Анбар.



Вторая атакованная база находится в Эрбиле.



Американский военный источник сообщил телеканалу CNN, что американские военные получили “раннее предупреждение” об иранской ракетной атаке.



Офицер заявил, что персонал баз был заранее эвакуирован в бункеры.



Иранский военный представитель также сообщил, что вопреки более ранним заявлениям, потерь среди иракских военных на атакованных базах нет.



Корпус стражей исламской революции Ирана распространил заявление на своем канале.



КСИР угрожает “нанести удары внутри Америки” в случае, если она осмелится ответить на атаки против американских баз в Ираке, которые были осуществлены ночью 8 января. Также Иран и «Хизбалла» нанесут массированный ракетный удар по Хайфе и Дубаю.



http://mignews.com/news/disasters/world/080120_63813_02903.html