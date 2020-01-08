Январь 8th, 2020

Ильхан Омар признана главным антисемитом 2019 года

Скандальная конгрессмен из Миннесоты Ильхан Омар, которая является ярой сторонницей BDS, признана главным антисемитом 2019 года.



Соответствующие данные по итогам опроса обнародовал портал stopantisemitism.org.



В сети опубликовали саркастическое видео, в котором перечислили «достижения» в области ненависти к евреям. Весь список сопровождался торжественной музыкой и конфетти.



В список «достижений» вошли: обвинение американских евреев в лицемерии; утверждение, что евреи платят деньги за влияние, заявляя: «все дело в Биньяминах (стоит отметить, что имела место игра слов – английское написание имени Benjamin можно перевести и как Биньямин Нетаниягу, и как Бенджамин, что подразумевало Бенджамина Франклина, изображенного на 100-долларовой купюре, — ред.); обвинение Израиля в том, что он навязал миру свою точку зрения.







http://mignews.com/news/lifestyle/world/070120_162657_19626.html