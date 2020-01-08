 
 
Январь 8th, 2020

Ильхан Омар признана главным антисемитом 2019 года

Омар признана антисемитом года 2019 | Фото:

Скандальная конгрессмен из Миннесоты Ильхан Омар, которая является ярой сторонницей BDS, признана главным антисемитом 2019 года.

Соответствующие данные по итогам опроса обнародовал портал stopantisemitism.org.

В сети опубликовали саркастическое видео, в котором перечислили «достижения» в области ненависти к евреям. Весь список сопровождался торжественной музыкой и конфетти.

В список «достижений» вошли: обвинение американских евреев в лицемерии; утверждение, что евреи платят деньги за влияние, заявляя: «все дело в Биньяминах (стоит отметить, что имела место игра слов – английское написание имени Benjamin можно перевести и как Биньямин Нетаниягу, и как Бенджамин, что подразумевало Бенджамина Франклина, изображенного на 100-долларовой купюре, — ред.); обвинение Израиля в том, что он навязал миру свою точку зрения.



http://mignews.com/news/lifestyle/world/070120_162657_19626.html

Category: Израиль, Новости ﻿
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