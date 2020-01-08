Январь 8th, 2020 Астронавты NASA проведут неделю на Луне во время новой высадки



Они повезут с собой на естественный спутник Земли специальный транспорт с автопилотом. В NASA раскрыли новые удивительные детали запланированного полета на Луну. В космическом агентстве подтвердили, что новая пилотируемая миссия будет выполнена в ближайшие годы.



И скорее всего это произойдет в 2024-м. Таким образом на то время пройдет более чем полвека после того, как Юджин Сернан вместе с другими членами экипажа «Аполлона 17» в последний раз побывали на естественном спутнике Земли и успешно вернулись. Как пишет Daily Star, наиболее удивительной деталью новой миссии стало то, что астронавты проекта Artemis проведут на поверхности Луны около недели.



Фактически это вдвое превосходит действующий рекорд. Ученые NASA Джон Конноли и Никки Веркхайзер также сказали во время брифинга, что команда Artemis повезут с собой ровер для передвижения по Луне. На первый взгляд, в этом нет большой новости. Ведь последние три миссии включали использование такого транспорта.



Но лунный ровер следующего поколения будет оснащен автопилотом. На транспорте астронавты Artemis поедут от места посадки до некоторых темных кратеров на полюсе в поисках водяного льда. Вторая и еще более амбициозная миссия Artemis состоится в 2030 году. Тогда астрономы проведут на Луне около двух недель.



Во время второго полета на поверхность спутника спустятся сразу два астронавта. Они повезут с собой новый тип транспорта. Он будет иметь закрытую кабину, разработанную для длительных поездок и более гибких научных исследований. NASA: миссию к Урану запустят через 17 лет

NASA: миссию к Урану запустят через 17 лет Умер астронавт, последним побывавший на Луне

Умер астронавт, последним побывавший на Луне Самый большой в мире айсберг приплыл к экватору

Самый большой в мире айсберг приплыл к экватору NASA показало удивительный цветной снимок Юпитера



