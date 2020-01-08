Январь 8th, 2020

Американец сбросил 90 кг после того, как его заставили купить два места в самолете

39-летний американец Росс Гарднер из Флориды в свое время носил одежду размера (лучше присядьте) XXXXL. Росс потреблял порядка 15 тысяч калорий в день и весил 177 килограммов. Так продолжалось до того момента, пока его не вынудили купить два места в самолете. Это стало последней каплей, и Росс понял, что надо брать заботу о своем теле под суровый контроль. Он стал усиленно тренироваться и смог сбросить почти 90 килограммов. Теперь Росс выглядит так, что в нем сложно узнать того невероятно полного мужчину, которым он был до чудесного преображения.



Росс задался идеей скинуть половину своего веса за 10 месяцев. После операции по удалению 2,5 килограммов лишней кожи он, кажется, на правильном пути. «Я просто не узнавал человека, глядящего на меня из зеркала. Я был таким огромным!» — вспоминает Росс. «Однажды на работе я наклонился, чтобы поднять с пола упавшую салфетку, и мои трусы порвались пополам. Это было ужасно, мне пришлось пойти домой, чтобы переодеться. Абсолютным унижением стало то, что меня заставили купить два места на рейс из Огайо в Майами. За пять лет я потолстел на 88 килограммов, несмотря на то, что каждый раз обещал себе сесть на диету. Но это были пустые слова», — сетует Росс. Росс вспоминает, как раньше он каждое утро выпивал почти литр виски Jack Daniels, а потом до двух ночи устраивал адский марафон с огромным количеством еды, которая, как он думал, сможет спасти его от похмелья. «Я шесть лет ни перед кем не снимал футболку, потому что стеснялся своего огромного живота. Наконец я понял, что делаю со своим телом, и решил всерьез заняться похудением. Я снизил суточную дозу калорий с 15 до 2,5 тысяч и за 10 месяцев сбросил порядка 90 килограммов. Теперь я выгляжу как какой-то новый человек и хочу воодушевить остальных: ребята, никогда не поздно изменить свою жизнь!» — рассказал Росс. «После позорного инцидента с самолетом я заперся дома на несколько дней. Я не мог радоваться жизни, как прежде. Тогда мой дядя посоветовал мне обратиться к специалисту. Я прошел обследование, и доктор сказал, что, если так будет продолжаться и дальше, я не протяну и трех лет. Тогда я бросил пить и курить и задал себе вопрос: почему же еда заставляет меня чувствовать себя лучше? К тому моменту мой пупок был где-то в районе коленей». Росс рассказывает, что после первой недели диеты, когда ему удалось потерять около трех килограммов, вес стал снижаться все быстрее и быстрее. «Я ходил в зал 6 или 7 раз в неделю и все еще продолжаю это делать. Сейчас я вешу всего 88 килограммов. Я вернулся в медицинскую школу, где получил квалификацию мануального терапевта. Теперь я помогаю другим людям и своим примером доказываю, что никогда не поздно изменить жизнь к лучшему», — говорит Росс.