Январь 8th, 2020

Африканский Иерусалим: Рождество в Лалибэле

Эфиопскую Лалибэлу называют африканским Иерусалимом. Город ведет свою историю с XII века, а сама Эфиопия стала христианской еще раньше, в IV веке н. э., задолго до Крещения Руси. Тогда, в 330 году, всего лишь на 15 лет позже, чем Римская империя, император Эзана провозглашает свое Аксумское царство (большая часть территории которого ныне и является Эфиопией) христианским.









В современной Эфиопии есть четыре основных центра христианства: Лалибэла, Аксум, Гондэр и озеро Тана. Лалибэла создавалась как преемница Иерусалима и была названа в честь императора Загве Гебре Мескеля Лалибэлы: будто бы он, побывав в Священном городе, захваченном Салах ад-Дином (осада 1187 года, приведшая к Третьему крестовому походу), решил, что христианству нужен новый оплот.

Здесь сохранилась большая часть средневековой цивилизации Эфиопии. 11 церквей Лалибэлы вырублены прямо в горной породе, уходя в землю на глубину 40–50 м, и представляют собой монолитные сооружения. На свет выглядывают только крыши в форме креста. Сведения о том, кто и как построил эти храмы, до сих пор противоречивы. Есть версия, что к этому причастны тамплиеры. Так или иначе, большинство сооружений очень древние — датируются XII–XIII веками.

Лалибэла — традиционное место встречи Рождества, или Ledet. Праздник приходится на 7 января. Еще за несколько дней до этого окрестности города заполняются сотнями тысяч паломников, одетых в белые одежды. Организуются стихийные палаточные городки. Многие ночуют прямо под открытым небом. Празднования начинаются глубокой ночью песнопениями в честь рождения Иисуса Христа и проходят в течение двух дней. Здесь и обмен подарками среди близких, и спортивные игры, и священники, танцующие и играющие на барабанах. Впечатляющее зрелище, о масштабах которого вы можете получить некоторое впечатление, посмотрев этот фотопроект.



















































































































