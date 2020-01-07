Войска США готовы к проведению операции против Ирана — завершается переброска дополнительного контингента американских военных в зону возможного конфликта.

Пентагон приказал примерно 4,5 тысячам моряков и морских пехотинцев Военно-морских сил США быть готовыми к поддержке военной операции на Ближнем Востоке при необходимости. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Министерства обороны США.

Источник отказался указать местонахождение Батаанской десантной группы (Bataan Amphibious Ready Group). В то же время другой источник в пятницу, 3 января, сообщал, что военные находятся в районе Средиземного моря и могут быть вызваны в случае необходимости.