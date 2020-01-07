Венецианская комиссия признала необходимость защиты української мови от вытеснения российским языком

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не получил отрицательного заключения Венецианской комиссии, которого добивались представители Московии и антиукраинские СМИ, заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Мыкола Княжицкий. Об этом политик сообщил в Facebook.
«О решении Венецианской комиссии относительно мовного закона. Комиссия признала необходимость закона и защиты украинского языка от вытеснения российским во времена колонизации. Комиссия сделала небольшие замечания, часть из которых будет учтена в законе о нацменьшинствах, а часть не имеет смысла, поскольку касается каких-то определений, которых в законе нет», — написал Княжицкий.
Народный депутат отметил, что отрицательного заключения по закону добивались представители РФ и еще одной страны, а также подчеркнул, что решение Венецианской комиссии является рекомендательным.
«Негативного вывода добивались представители России и одной из европейских стран. Они принесли свои ложки с дегтем, но в целом закон не получил отрицательного заключения. Более глубокий анализ подам позже. Решение комиссии не является обязательным, а является рекомендательным. На провокации и манипуляции антиукраинских медиа и выдумки антиукраинских деятелей не обращайте внимания и не верьте им «, — написал Княжицкий.
Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не получил отрицательного заключения Венецианской комиссии, которого добивались представители Московии и антиукраинские СМИ, заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Мыкола Княжицкий. Об этом политик сообщил в Facebook.
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