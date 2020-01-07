Январь 7th, 2020

Венецианская комиссия признала необходимость защиты української мови от вытеснения российским языком

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не получил отрицательного заключения Венецианской комиссии, которого добивались представители Московии и антиукраинские СМИ, заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Мыкола Княжицкий. Об этом политик сообщил в Facebook.







«О решении Венецианской комиссии относительно мовного закона. Комиссия признала необходимость закона и защиты украинского языка от вытеснения российским во времена колонизации. Комиссия сделала небольшие замечания, часть из которых будет учтена в законе о нацменьшинствах, а часть не имеет смысла, поскольку касается каких-то определений, которых в законе нет», — написал Княжицкий.



Народный депутат отметил, что отрицательного заключения по закону добивались представители РФ и еще одной страны, а также подчеркнул, что решение Венецианской комиссии является рекомендательным.



«Негативного вывода добивались представители России и одной из европейских стран. Они принесли свои ложки с дегтем, но в целом закон не получил отрицательного заключения. Более глубокий анализ подам позже. Решение комиссии не является обязательным, а является рекомендательным. На провокации и манипуляции антиукраинских медиа и выдумки антиукраинских деятелей не обращайте внимания и не верьте им «, — написал Княжицкий.

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